Дипломаты из Восточной Европы подрались в ресторане в Берлине

Дипломаты из Восточной Европы стали участниками потасовки в одном из ресторанов Берлина. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает Bild.

По информации издания, инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Сначала, по словам управляющего заведением, гости отдыхали спокойно. Потом, видимо, возникла ссора и на улице возле ресторана «полетели кулаки».

«Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле хорошие люди», — сообщил управляющий заведения.

В результате драки пострадали четыре человека — двое мужчин и одна женщина были вынуждены обратиться в больницу, еще один человек получил ранение.

По данным германского издания, в настоящее время полиция проводит расследование, но факт участия дипломатов пока не подтвержден.

В ночь на пятницу, 14 января, в Германии во Франкфурте-на-Майне в районе ж/д вокзала произошла массовая драка с участием 20 человек. Участники драки использовали мусорное ведро, огнетушитель и даже электроскутер. Тогда на место происшествия прибыли 40 машин стражей порядка В результате инцидента были повреждены автомобиль и окна близлежащих домов. По данным местных СМИ, были арестованы пять человек в возрасте от 25 до 31 года. Драка нарушила движение транспорта в районе на несколько часов.