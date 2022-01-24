Порядка 1 тыс. кг семян деревьев собрали в Приамурье за 2021 год

В 2021 году в Амурской области местные лесхозы заготовили более 1250 кг семян деревьев. В 2022 году планируется собрать 1150 кг. Такое количество необходимо для того, чтобы засеять 13 питомников. Семена заготавливают в рамках нацпроекта «Экология». В минувшем году на эти цели выделялось 75 млн рублей, а в этом году будет чуть больше — 75,2 млн рублей.

В региональном минсельхозе Амурской службе новостей рассказали, что заготовка семян является трудоемким процессом. Так, для того чтобы получить 10–15 кг семян, необходимо собрать 1 т шишек. Сбор сосновых шишек начинается зимой и заканчивается в марте, а шишек лиственницы — с августа по сентябрь. Урожай плодов деревьев вручную собирают на лесосеках с веток спиленных деревьев. Часть шишек берут с деревьев, которые растут на постоянных лесосеменных участках.

На сушку и извлечение семян шишки отправляют в специальные машины. В минувшем году на средства нацпроекта для Бурейского и Завитинского лесхозов закупили такие установки.

Весной семенами деревьев засеивают питомники, где выращивают сеянцы для восстановления лесов Приамурья. Каждый год расходуется более 1100 кг семян сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина.

Ранее сообщалось, что в амурских лесах установят 49 видеокамер для раннего обнаружения возгораний в лесах. Они позволят на ранней стадии определять место пожара и в наиболее короткий период реагировать на возгорания.

Общая численность лесопожарной группировки сейчас составляет 950 человек и 445 единиц техники. В рамках нацпроекта «Экология» приобретено 25 единиц техники, в течение месяца должны поступить еще семь единиц.