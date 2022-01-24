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Американский эксперт оценил последствия в случае отключения России от SWIFT

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Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT может непреднамеренно ударить по Европе и при этом значительно укрепить российско-китайские отношения. Такое мнение высказал в понедельник, 24 января, профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни.

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Кафруни предположил, что санкции Запада будут либо ограниченными, либо откалиброванными в зависимости от масштабов действий России в отношении Украины, как об этом невольно проговорился президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции 20 января.

«Ни Германия, ни Франция не хотят наносить ущерб потребительскому рынку в Европе. На фоне стремительного роста цен на газ Германия продолжает сомневаться (в правильности санкций. — Ред.) в отношении «Северного потока – 2», — сказал политолог в комментарии Lenta.Ru.

В этот же день один дипломат из ЕС заявил, что Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла c рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT. При этом он отметил, что новые ограничения могут ввести «в течение нескольких дней», если «в них возникнет необходимость».

Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опасения властей Великобритании по поводу прекращения Россией поставок голубого топлива в Европу являются «фейковой истерией», которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений.

В этот день ранее газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России. В материале издания отмечается, что министры правительства Великобритании поднимали вопрос влияния возможного сокращения поставок российского газа на уровень цен в Великобритании, сообщает телеканал «Звезда».

Днем ранее заместитель премьер-министра королевства Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб заявлял о вероятности применения Великобританией серьезных экономических санкций против России не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков.

22 января The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

23 января представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. По ее словам, для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, так как без него они не могут действовать.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные.

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