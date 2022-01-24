Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Стрельбу в университете Гейдельберга устроил студент вуза
Общество
Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-канала «Русского радио»
Спорт
Боец Макс Топор заявил о намерении отправить Новоселова на пенсию
Армия
Корабли Балтийского флота вышли на учения в море
Экономика
Стоимость газа в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м
Культура
В Москве откроют для посещения дом братьев Третьяковых
Мир
Германия усилит участие в авиапатрулировании НАТО в Румынии
Мир
Мужчина долетел из ЮАР в Амстердам в отсеке шасси грузового лайнера
Мир
Дипломаты из Восточной Европы подрались в ресторане в Берлине
Мир
Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс

Источник сообщил о планах США по переброске войск в Восточную Европу

Reuters: США рассматривают возможность переброски войск в Восточную Европу
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США рассматривают возможность перемещения части войск из Западной Европы в Восточную в ближайшее время. Об этом 24 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

По его данным, соответствующая мера может быть принята на фоне якобы возможного обострения в регионе.

Источник в администрации американского президента при этом указал, что власти «разрабатывают планы и консультируются с союзниками, чтобы определить варианты продвижения вперед».

Ранее в этот день в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Днем ранее генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе. По его словам, в связи с подобной активностью в ОДКБ посчитали важным «снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности».

Тогда же Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовал не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Отношения России и НАТО в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022