Der Spiegel сообщил о планах ЕС ужесточить санкции против России

Евросоюз (ЕС) планирует ужесточить санкции против России из-за Крыма. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Литва, а также Болгария, Румыния, Дания и ряд других стран призвали к новым мерам против России. Так, страны предожили внести пять человек или организаций в секционный список ЕС, сообщает СМИ со ссылкой конфиденциальный отчет посольства Германии в Брюсселе.

«[Это был бы] необходимый ответ России с учетом продолжающейся русификации аннексированной территории», — цитирует журнал отчет.

Против кого именно предлагают ввести санкции — неизвестно.

Ранее в этот день министр иностранных дел Дании перед началом заседания глав МИД ЕС объявил о том, что страны Евросоюза готовы ввести против РФ «невиданные ранее санкции» в случае «вторжения» на Украину.

Комментируя «Известиям» это заявление, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин сказал, что Россия привыкла к «санкционным страшилкам» и уже полагается на собственные силы.

Днем ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о том, что Евросоюз в настоящее время работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. По его словам, наступает «новая эра конфронтации». Как добавил Шалленберг, в случае якобы возможного вторжения России на Украину он объявит об антироссийских санкциях со стороны ЕС, но хочет освободить от ограничений газовый сектор.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.