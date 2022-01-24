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Умерла журналистка «РИА Новости» Наталья Горбунова

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В возрасте 47 лет скончалась журналистка Наталья Горбунова. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в «РИА Новости», где работала женщина.

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Журналистка стала частью команды информационного агенства в 1994 году. Долгие годы она входила в «Кремлевский пул» (группа журналистов, на постоянной основе освещающих деятельность правительства и президента РФ. — Ред.) и работала с бывшим президентом РФ Борисом Ельциным и нынешним главой государства Владимиром Путиным.

Горбунова в качестве специального корреспондента, а затем координатора «президентской группы» ездила в командировки по России и за рубеж с первыми лицами страны. После она заняла пост одного из руководителей новостной службы агентства. Журналистка награждалась государственными наградами и дважды получала благодарности президента России.

«Уже несколько лет в свои 30 она тогда возглавляла самое серьезное подразделение в любом СМИ — работающее с правительством и президентом. Смешливость и жизнерадостность сочетались в ней с серьезным подходом к работе и гиперответственностью, опоздание с новостью, ошибку любого из своих сотрудников воспринимала как свою личную недоработку», — цитирует «РИА Новости» заместителя директора главной дирекции информации МИА «Россия сегодня» Елену Глушакову, работавшую с журналисткой в 2003 году.

Соболезнования в связи со смертью журналистки выразил и помощник зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов, работавший с Горбуновой.

«Хороший человек. Товарищ. Профессионал. Жаль, что так случилось», — рассказал «РИА Новости» Осипов.

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