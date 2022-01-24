Бойцы Дацик и Дукаев поделились ожиданиями от предстоящего поединка

Российские бойцы Вячеслав Дацик и Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев 24 января поделились ожиданиями от предстоящего поединка.

Так, Дукаев заявил, что настроен на хороший бой и планирует продемонстрировать на ринге все свои навыки.

«Во втором раунде будь внимательнее, когда этот бой будет происходить. Ты увидишь, как это возможно», — обратился он к сопернику.

По словам спортсмена, ему хватит сил, чтобы достойно выступить.

«Я большой сбор прошел. Я начал в Пятигорске. Там у меня есть Закатов Владимир Владимирович тренер, профессиональный боксер. Я там у него занимался. После этого мы поехали с ребятами в Карелию. И там тоже провели большой лагерь. За что огромное спасибо всем, кто нас поддерживал... И вот только буквально вчера приехали из Карелии домой в Тверь. Сейчас вот с вами в Москве сидим. Так что уверены в себе на все 1000%. Даже сомнений нет», — заявил Дукаев.

Дацик, в свою очередь, отметил, что намерен прибегнуть к новой тактике.

«Мы поменяли [тактику]. Мне тренеры запретили бить «колхозки»...«Колхозок» не будет. Будет много взрывных коротких серий. Посмотрим, у кого подготовка и тактика на бой тренерского штаба лучше сыграет», — сказал он.

Поединок Дацика и Дукаева станет главным событием боксерского вечера. В других боях силами померятся Максим Новоселов и Максим «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.

22 января боксер Максим Бабанин заявил, что Дацик значительно «прибавил» в боксе, и поэтому его сопернику «Пулеметчику» придется на ринге непросто.

Боксер рассказал, что видел бои Дукаева, и если Дацик сделает работу правильно, то победит.

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.