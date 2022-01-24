Власти Украины отказались от единственного компромиссного решения кризиса в регионе, заблокировав реализацию Минских соглашений. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал обозреватель газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

По его словам, соблюдение Минских соглашений в полной мере остановило бы конфликт интересов между Украиной, странами Запада и Россией, однако Киев пошел по иному пути.

«Российский президент заявил, что хочет, чтобы было выполнено соглашение «Минска-2» от 2015 года. Это урегулирование разумно. Оно требует автономии для русскоязычного Донбасса, прекращения экспансии НАТО, ухода России и восстановления границы Украины», — заявил Дженкинс.

Украинские дипломаты не сделали ничего, чтобы соглашения соблюдались, отметил журналист.

«Любой здравомыслящий наблюдатель видит в Минских соглашениях практичный и справедливый выход из кризиса. Он был в основном заблокирован киевским режимом, который давно опасается пророссийских настроений Донбасса и сопротивляется его «самостоятельному правлению», — заключил Дженкинс.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

В тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сказал, что ухудшающаяся ситуация в Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

В декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по вторжению на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.