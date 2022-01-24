Рубль отвоевал у доллара и евро около 90 копеек

На фоне приостановки Банком России (ЦБ) покупки валюты рубль отвоевал 24 января у доллара и евро около 90 копеек. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.11 мск понедельника рос на 1 рубль, до 78,43 рубля, евро — на 76 копейки, до 88,63 рубля. До решения ЦБ курсы доллара и евро находились на отметках 79,3 рубля и 89,6 рубля.

ЦБ РФ заявил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января и возобновит ее после учета фактической обстановки на финрынках. Регулятор отметил, что следит за ситуацией и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

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