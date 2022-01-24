Здание в центре Рязани признали объектом культурного наследия

Здание в центре Рязани внесли в реестр культурного наследия народов России. Соответствующие документ опубликовала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Жилой дом купца Ф.М. Рудакова на улице Пожалостина был построен в конце XIX века. В октябре 2018 года здание признали аварийным. В доме отсутствуют отопление и освещение. На текущий момент здание не эксплуатируется.

Согласно результатам историко-культурной экспертизы, сруб здания имеет следы гниения и повреждения вредителями. Окна оформлены деревянными наличниками с фигурными фронтончиками. Тампаны украшены накладными веерообразными лучами в виде стрелок. Кирпичный цоколь закрыт сайдингом. Эксперты отметили, что работы по приспособлению помещений для использования в качестве многоквартирного дома, выполненные в разные годы, значительно исказили визуальное восприятие памятника.

По данным РИА «7 новостей», в реестр объектов культурного наследия также включили корпуса суконной фабрики на улице Фабричной в поселке Мурмино (Рязанский район). Предприятие было построено в начале XIX века.