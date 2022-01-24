Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме задумались об ужесточении наказания для телефонных террористов
Мир
Зеленский призвал разведку Украины перейти к наступательным действиям
Общество
Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в хищении 136 млн рублей
Общество
Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидиях на авиаперелеты по ДФО
Мир
Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
Авто
АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона Lada Vesta
Мир
Борису Джонсону предрекли отставку из-за потери доверия народа и авторитета
Общество
Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей
Общество
Иммунолог подтвердил высокую скорость передачи «Омикрона» через глаза
Политика
Песков назвал фейковой истерией опасения Британии о прекращении поставок газа в Европу

В СФ отреагировали на возможность введения ЕС «невиданных санкций» против РФ

Сенатор Карасин о возможности введения ЕС «невиданных санкций» против: Россия уже привыкла к «санкционным страшилкам»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия привыкла к «санкционным страшилкам» и уже полагается на собственные силы. Об этом в понедельник, 24 января, заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя заявление главы МИД Дании Йеппе Кофода о том, что страны ЕС введут «невиданные ранее санкции» против РФ в случае «вторжения» на Украину.

«Украина — это для них как универсальная открывашка»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о внимании Запада к российскому соседу и о гарантиях безопасности

Российский политик отметил, что лучше сконцентрировать внимание на то, что в Женеве 21 января состоялся важный раунд переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Карасина, Россия, главным образом, рассчитывает на то, что положения двух документов о гарантиях безопасности будут восприняты серьезно.

«Что касается санкционных страшилок, то мы уже к ним, к сожалению, привыкли и полагаемся в основном на свои собственные силы — это касается и экономики, и других вопросов. Мы рассчитываем, что наши предложения будут восприняты всерьез и не будут переведены в разряд очередных шумовых информационных эффектов, к которым мы уже тоже привыкли. Надеемся, что будет серьезный результат совместной работы с нашими американскими коллегами и коллегами из Евросоюза — там есть тоже серьезные», — подчеркнул сенатор.

Ранее в этот день министр иностранных дел Дании перед началом заседания глав МИД ЕС объявил о том, что страны Евросоюза готовы ввести против РФ «невиданные ранее санкции» в случае «вторжения» на Украину, передает агентство Reuters.

Накануне глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о том, что Евросоюз в настоящее время работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. По его словам, наступает «новая эра конфронтации». Как добавил Шалленберг, в случае якобы возможного вторжения России на Украину он объявит об антироссийских санкциях со стороны ЕС, но хочет освободить от ограничений газовый сектор.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022