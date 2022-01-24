Обозреватель «Спорт-Экспресс» назвал спорным решением закон о Fan ID

Обозреватель «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин 24 января назвал спорным решением принятие закона о Fan ID, регламентирующего необходимость оформления паспорта болельщика для зрителей спортивных мероприятий.

По мнению автора статьи, такая мера мало что изменит. Кроме того, он считает очевидной реакцию фанатских объединений на данное решение.

«Это было понятно с самого начала, с момента принятия закона о FAN ID. И то, что фанаты, всю осень демонстрировавшие свое негативное отношение к его введению, рано или поздно заявят о бойкоте матчей турниров, где паспорт болельщика станет обязательным. И то, что стоит только решиться на такой шаг фан-объединениям одного клуба, как тут же начнется «парад» подобных акций по всей стране. И то, что к отмене правового акта никакие протесты не приведут», — отметил Короткин.

По его словам, пустующие из-за бойкотов арены скоро вновь заполнятся.

«Либо бойкот надоест, и народ вернется громогласно выражать свою позицию на секторах, а не в пабликах соцсетей. Либо места протестующих постепенно займут другие», — добавил обозреватель.

Фанаты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» 24 января приняли решения бойкотировать матчи чемпионата России по футболу и любых других турниров, на которые можно будет попасть только при оформлении Fan ID. Болельщики «Спартака» отметили, что отказываются «принимать навязываемые правила» и бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона.

В свою очередь фанты «Зенита» назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил сожаление в связи с данным решением болельщиков. Он подчеркнул, что поддержка фанатов очень важна для клуба.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков. Поправки были внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.

Как отмечали в Госдуме, данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».