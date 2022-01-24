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Обозреватель «Спорт-Экспресс» назвал спорным решением закон о Fan ID

Обозреватель «Спорт-Экспресс» Короткин назвал спорной мерой введение паспорта болельщика Fan ID
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Обозреватель «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин 24 января назвал спорным решением принятие закона о Fan ID, регламентирующего необходимость оформления паспорта болельщика для зрителей спортивных мероприятий.

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По мнению автора статьи, такая мера мало что изменит. Кроме того, он считает очевидной реакцию фанатских объединений на данное решение.

«Это было понятно с самого начала, с момента принятия закона о FAN ID. И то, что фанаты, всю осень демонстрировавшие свое негативное отношение к его введению, рано или поздно заявят о бойкоте матчей турниров, где паспорт болельщика станет обязательным. И то, что стоит только решиться на такой шаг фан-объединениям одного клуба, как тут же начнется «парад» подобных акций по всей стране. И то, что к отмене правового акта никакие протесты не приведут», — отметил Короткин.

По его словам, пустующие из-за бойкотов арены скоро вновь заполнятся.

«Либо бойкот надоест, и народ вернется громогласно выражать свою позицию на секторах, а не в пабликах соцсетей. Либо места протестующих постепенно займут другие», — добавил обозреватель.

Фанаты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» 24 января приняли решения бойкотировать матчи чемпионата России по футболу и любых других турниров, на которые можно будет попасть только при оформлении Fan ID. Болельщики «Спартака» отметили, что отказываются «принимать навязываемые правила» и бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона.

В свою очередь фанты «Зенита» назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил сожаление в связи с данным решением болельщиков. Он подчеркнул, что поддержка фанатов очень важна для клуба.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков. Поправки были внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.

Как отмечали в Госдуме, данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

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