Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме задумались об ужесточении наказания для телефонных террористов
Мир
Зеленский призвал разведку Украины перейти к наступательным действиям
Общество
Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в хищении 136 млн рублей
Общество
Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидиях на авиаперелеты по ДФО
Мир
Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
Авто
АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона Lada Vesta
Мир
Борису Джонсону предрекли отставку из-за потери доверия народа и авторитета
Общество
Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей
Общество
Иммунолог подтвердил высокую скорость передачи «Омикрона» через глаза
Политика
Песков назвал фейковой истерией опасения Британии о прекращении поставок газа в Европу

Депутат Госдумы заявил об опережении Россией других стран в сфере безопасности

Депутат Госдумы Выборный назвал Россию «страной будущего» в сфере безопасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия опережает Америку и Европу в сфере обеспечения безопасности на различных объектах. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в понедельник, 24 января.

Вот это номер: ложные минирования на территории России имеют украинский след
Основной площадкой координации действий «минеров» могут быть закрытые чаты Telegram-каналов

То, что другие страны преуспели в сфере обеспечения безопасности, не соответствует действительности.

«Нас пытались убедить, что Россия — это страна третьего мира, но на самом деле, когда мы стали анализировать вопросы обороны, обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией... Сегодня и европейцы, и американцы смотрят на Россию как на страну будущего, мы значительно опередили многие страны мира — Америку, Англию, Францию с точки зрения обеспечения безопасности», — рассказал Выборный в пресс-центре НСН.

Также он отметил, что перед законодателями всё больше встает вопрос об ужесточении наказания для телефонных террористов.

Ранее в этот день в Москве задержали мужчину, который оставлял сообщения о минировании. Об этом рассказал источник «Известий», участвующий в расследовании.

Злоумышленником оказался россиянин в возрасте около 35 лет. Задержанный проживает в Москве, но прописан в другом регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022