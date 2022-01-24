Депутат Госдумы заявил об опережении Россией других стран в сфере безопасности

Россия опережает Америку и Европу в сфере обеспечения безопасности на различных объектах. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в понедельник, 24 января.

То, что другие страны преуспели в сфере обеспечения безопасности, не соответствует действительности.

«Нас пытались убедить, что Россия — это страна третьего мира, но на самом деле, когда мы стали анализировать вопросы обороны, обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией... Сегодня и европейцы, и американцы смотрят на Россию как на страну будущего, мы значительно опередили многие страны мира — Америку, Англию, Францию с точки зрения обеспечения безопасности», — рассказал Выборный в пресс-центре НСН.

Также он отметил, что перед законодателями всё больше встает вопрос об ужесточении наказания для телефонных террористов.

Ранее в этот день в Москве задержали мужчину, который оставлял сообщения о минировании. Об этом рассказал источник «Известий», участвующий в расследовании.

Злоумышленником оказался россиянин в возрасте около 35 лет. Задержанный проживает в Москве, но прописан в другом регионе.