Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов

Индекс РТС днем в понедельник, 24 января, упал ниже рубежа 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года.

По данным Московской биржи на 13:44 мск, индекс РТС составил 1289,33 пункта. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился на 6,97%, до 3199,53 пункта на 13:52 мск.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:43 по мск составил 124,13 млрд рублей (из них 35,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,23 млрд рублей на бумаги «Газпрома» и 6,45 млрд рублей на акции «Лукойла»).

Индекс РТС падает на фоне массированных распродаж из-за геополитической напряженности в Европе, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу в мире, поэтому сейчас находятся «на стадии глубокого пессимизма».

Он подчеркнул, что всегда за такими периодами падения приходят периоды роста.