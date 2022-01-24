Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме задумались об ужесточении наказания для телефонных террористов
Мир
Зеленский призвал разведку Украины перейти к наступательным действиям
Общество
Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в хищении 136 млн рублей
Общество
Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидиях на авиаперелеты по ДФО
Мир
Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
Авто
АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона Lada Vesta
Мир
Борису Джонсону предрекли отставку из-за потери доверия народа и авторитета
Общество
Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей
Общество
Иммунолог подтвердил высокую скорость передачи «Омикрона» через глаза
Политика
Песков назвал фейковой истерией опасения Британии о прекращении поставок газа в Европу

Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индекс РТС днем в понедельник, 24 января, упал ниже рубежа 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года.

Кому на бирже жить хорошо: самые успешные инвестиции 2021-го
«Известия» подвели итоги на фондовом рынке в уходящем году

По данным Московской биржи на 13:44 мск, индекс РТС составил 1289,33 пункта. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился на 6,97%, до 3199,53 пункта на 13:52 мск.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:43 по мск составил 124,13 млрд рублей (из них 35,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,23 млрд рублей на бумаги «Газпрома» и 6,45 млрд рублей на акции «Лукойла»).

Индекс РТС падает на фоне массированных распродаж из-за геополитической напряженности в Европе, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года, а курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу в мире, поэтому сейчас находятся «на стадии глубокого пессимизма».

Он подчеркнул, что всегда за такими периодами падения приходят периоды роста.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022