Краеведческий музей капитально отремонтируют в Орловской области

Здание краеведческого музея капитально отремонтируют в Ливнах (Орловская область). Работы запланированы в рамках нацпроекта «Культура».

Согласно проектно-сметной документации, планируется ремонт кровли и фасада здания. Рабочие полностью обновят фойе, входную группу, а также лестницу на второй этаж. В рабочих кабинетах и демонстрационных залах будут уложены новые полы. На втором этаже потребуется облицовка потолков. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Максимальная стоимость ремонта составляет около 5,7 млн рублей. На данный момент ведется подготовка документации для проведения аукциона, в ходе которого будет определен подрядчик.

Около 400 тыс. рублей планируется направить на замену системы отопления в здании. Средства на эти цели выделены депутатами в рамках программы исполнения наказов избирателей.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область получит средства на ремонт мемориальных музеев и музеев-заповедников. Финансирование выделяется в честь 225-летия со дня рождения поэта А.С. Пушкина в 2024 году.