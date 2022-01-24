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НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе

НАТО объявило о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу
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Североатлантический альянс (НАТО) приводит свои Вооруженные силы в состояние боевой готовности. Организация отправит дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с якобы наращиванием российских военных сил вблизи Украины. Об этом в понедельник, 24 января, говорится в коммюнике НАТО.

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«Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее», — говорится в заявлении альянса.

В документе отмечается, что Дания направляет в Балтийское море фрегат, а также собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16. Испания отправляет корабли в помощь военно-морским силам организации. Кроме того, власти страны рассматривают возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция объявила о планах передислоцировать в Румынию войска под командованием НАТО. В альянсе также ожидают, что Нидерланды с апреля направят два истребителя F-35 в Болгарию для патрулирования воздушного пространства, пишет «Газета.Ru».

22 января высокопоставленные чиновники в Пентагоне предложили президенту США Джо Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В частности, специалисты оборонного ведомства предлагают направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих. Уточняется, что их число может быть увеличено в случае эскалации напряженности в регионе. При этом чиновники не рассматривают варианта отправки войск на Украину.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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