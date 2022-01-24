Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог в Рязани на 49,5%

За минувшую неделю эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Рязани оказался превышен на 49,5%. По Рязанской области отмечается превышение на 30,6%.

Информацию о заболеваемости опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. По данным специалистов, в основном болеют дети в возрасте до 14 лет. Об этом пишет 62INFO.ru.

Медики напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики ОРВИ и гриппа. В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маски и перчатки. Для укрепления иммунитета следует сбалансированно питаться и включать в рацион фрукты и овощи.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о необходимости регулярного проветривания помещений в период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Оно необходимо для снижения концентрации опасных вирусных частиц в воздухе.