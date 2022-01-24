Зеленский призвал разведку Украины перейти к наступательным действиям

Пришло время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия в отстаивании национальных интересов Украины. Об этом в понедельник, 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка», — приводятся его слова на сайте президента Украины.

Он отметил, что Украина научилась достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Зеленский также заявил о важности знать информацию о планах и действиях врага «для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях».

«У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и в дальнейшем оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», — заявил украинский лидер.

Зеленский отметил важность получения правдивой информации, чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

Соответствующую речь глава государства озвучил на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Он отметил, что характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям.

Представитель Кремля также призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

В этот же день о подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Украина подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

Как уточнил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, у некоторых подразделений украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Она отметила, что обстановка на линии соприкосновения сторон в регионе продолжает деградировать.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.