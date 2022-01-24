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Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в хищении 136 млн рублей

Московский гарнизонный суд признал экс-спецназовцев «Альфы» и «Вымпела» виновными в разбое
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Московский гарнизонный военный суд признал виновными шестерых бывших бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также двух их подельников в разбойном нападении на бизнесмена и хищении у него 136,5 млн рублей, сообщает 24 января корреспондент ТАСС из зала суда.

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Шестерых подсудимых — Артура Власова, Дмитрия Капышкина, Александра Карелина, Дмитрия Чиквина, Хетага Маргиева, Романа Оболенского, Владимира Урусова и Дмитрия Казанцева — признали виновными по пунктам «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой с хищением средств в особо крупном размере»).

Еще двоих фигурантов — Николая Стефу и Артура Дзуцева — объявили в розыск. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство.

Согласно тексту приговора, на момент реализации преступного умысла все подсудимые, кроме Чиквина и Казанцева, были действующими сотрудниками ФСБ.

Предполагаемый заказчик нападения — бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты.

Согласно обвинению, в июне 2019 года под видом проведения оперативных мероприятий обвиняемые напали на предпринимателя Александра Юмаранова и похитили у него 136,5 млн рублей, предназначенных для обмена на доллары, на территории банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина в Москве. При себе у группы спецназовцев, одетых в униформу спецслужб, имелись травматические пистолеты и рации. Для разбойного нападения также был задействован автомобиль «Мерседес», принадлежащий матери еще одного фигуранта дела — Константина Жарова.

При задержании Жаров дал показания на подельников и признал вину. Его приговорили к 9 годам колонии. Другим участникам банды грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

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