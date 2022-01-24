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АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона Lada Vesta

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона модели Lada Vesta. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на представителя одного из дилерских центров. По его словам, это связано с прекращением производства материала обивок сидений с элементами, выполненными из искусственной кожи Paladia.

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«В случае повреждения обивки, снятой с производства, владельцам будет предложено заменить ее на альтернативную, причем комплектом, так как цветофактурное решение новой обивки отличается», — пояснил источник.

АвтоВАЗ продал в минувшем году на 2% больше машин — 351 тыс. автомобилей Lada. Доля компании в продажах легковых автомобилей в России составила 22%, снизившись впервые с 2014 года.

Экспортные продажи автомобилей Lada у АвтоВАЗа выросли в 2021 году на 9,4%, до 34,8 тыс. штук. Основными экспортными рынками для автопроизводителя являются Белоруссия (доля рынка у Lada — 25%), Азербайджан и Казахстан.

21 сентября сообщалось, что внедорожник Lada Niva нового поколения, производство которого начнется в 2024 году, будет стоить в Европе от €12 000 до €16 000.

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