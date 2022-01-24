АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона Lada Vesta

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона модели Lada Vesta. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на представителя одного из дилерских центров. По его словам, это связано с прекращением производства материала обивок сидений с элементами, выполненными из искусственной кожи Paladia.

«В случае повреждения обивки, снятой с производства, владельцам будет предложено заменить ее на альтернативную, причем комплектом, так как цветофактурное решение новой обивки отличается», — пояснил источник.

АвтоВАЗ продал в минувшем году на 2% больше машин — 351 тыс. автомобилей Lada. Доля компании в продажах легковых автомобилей в России составила 22%, снизившись впервые с 2014 года.

Экспортные продажи автомобилей Lada у АвтоВАЗа выросли в 2021 году на 9,4%, до 34,8 тыс. штук. Основными экспортными рынками для автопроизводителя являются Белоруссия (доля рынка у Lada — 25%), Азербайджан и Казахстан.

21 сентября сообщалось, что внедорожник Lada Niva нового поколения, производство которого начнется в 2024 году, будет стоить в Европе от €12 000 до €16 000.