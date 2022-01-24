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Песков прокомментировал отставку главы ВМС Германии после слов о Крыме

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Заявление подавшего в отставку главы военно-морских сил (ВМС) Германии, вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха о Крыме означает, что в Европейском союзе «не всё потеряно и там есть серьезные люди». Об этом в понедельник, 24 января, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Безусловно, мы ознакомились [с заявлением]. Это, действительно, заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде. Но заявления, говорящие о том, что не всё потеряно и есть подготовленные, серьезные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь все-таки понять истинное положение дел», — сообщил журналистам Песков.

22 января Шёнбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Днем ранее он выразил мнение по поводу необратимости факта принадлежности Крыма России и отметил, что принадлежность полуострова России — «это факт». Как сообщали немецкие СМИ, заявления уже экс-главы ВМС Германии вызвали раздражение в минобороны и в МИДе страны.

Кроме того, МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. Министерство обороны ФРГ также выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

Как отметил 23 января российский сенатор Алексей Пушков, отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он также добавил, что Шёнбах зашел за красную линию, за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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