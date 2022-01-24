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Премьера шоу «Наука и техника» получила высокие показатели

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Премьера программы «Наука и техника» на РЕН ТВ, которая состоялась 22 января, получила высокие показатели. Об этом 24 января свидетельствуют данные компании Mediascope.

Так, проект показал долю в два раза выше доли канала за этот день в Москве, получив 10,2% в целевой аудитории «Все, 25-54».

В целом по городам России с населением более 100 тыс., доля программы «Наука и техника» составила 7,1% в целевой аудитории, что тоже существенно выше средних показателей РЕН ТВ в день премьеры.

Отмечается, что передачу смотрели не только по телевизору. Стрим в соцсети «ВКонтакте» привлек свыше полумиллиона зрителей. С аудиторией пообщались ведущий шоу Михаил Борзенков, руководитель проекта Юлия Засько и члены съемочной группы.

19 января авторы передачи «Наука и техника» рассказали, что новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

Перед создателями проекта стоит амбициозная задача — попытаться визуализировать науку.

Как отметил сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко, программа даст зрителям информацию о том, как наука становится двигателем изменений в быстро меняющемся мире.

Академик Российской академии естественных наук Алексей Одинец подчеркнул, что в передаче «Наука и техника» ученые смогут рассказать о своих разработках, что очень ценно. Он высоко оценил программу, назвав ее настоящим искусством.

Программу можно смотреть по субботам в 12:00 на РЕН ТВ.

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