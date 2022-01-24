В Москве откроют для посещения дом братьев Третьяковых

Третьяковская галерея в понедельник, 24 января, объявила о скором открытии в Москве Музея Павла и Сергея Третьяковых. Особняк в 1-м Голутвинском переулке можно будет посетить с 29 января. В общей сложности музей будет принимать 100 человек в день.

По словам представителей музея, в нем можно будет увидеть экспонаты, посвященные жизни и деятельности знаменитых коллекционеров, предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей, вошедших в историю русской культуры как основатели Третьяковки.

Вход будет организован по сеансам — за один сеанс внутрь смогут попасть всего семь человек.

В музее есть и подлинные предметы, принадлежавшие Третьяковым, и типологические вещи того времени.



«Концепция Музея довольно смелая. <…> Мы оставляем всё, что должны были сохранить. У нас не так много мемориальных вещей, но зато есть прекрасные исследования, которые писались специалистами Третьяковской галереи на протяжении многих лет. Всё это рассказать на 200 кв. м было практически невозможно. Тогда мы обратились к понятию history house (исторический дом), где дом становится местом соединения личности и истории, где дом может вызывать различные эмоции и подтолкнуть человека к общению. Так родилась концепция», — рассказала «Известиям» заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.

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В частности, зрители увидят работу «Ангел-хранитель». Холстом для нее послужила ткань от воздушного шара, на котором он совершил кругосветное путешествие летом 2016 года.