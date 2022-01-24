Крупнейший за шесть лет подпольный алкоцех обнаружили в Липецкой области

На территории склада в Правобережном округе Липецка обнаружен крупный подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили 7,5 тыс. л готовой к реализации продукции, этикетки известных производителей, более 100 тыс. пустых бутылок, около 5 т спиртосодержащей жидкости, а также автоматизированную производственную линию и спецтехнику для погрузки и транспортировки.

С 2016 года это крупнейший подпольный цех по производству алкоголя, обнаруженный на территории Липецкой области, пишет GOROD48.

Факт изготовления контрафакта выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с подразделением собственной безопасности регионального УМВД.

Назначен ряд экспертиз и исследований. Сейчас проводится доследственная проверка.

В начале этого года в Московской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте контрафактной спиртосодержащей продукции. От ее употребления скончались трое человек, еще один пострадал. По факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек, возбуждено уголовное дело.