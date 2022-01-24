Иммунолог подтвердил высокую скорость передачи «Омикрона» через глаза

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок подтвердил в понедельник, 24 января, что повышенная скорость распространения штамма «Омикрон» приводит к более частым проникновениям коронавируса через глаза.

Ранее в этот день основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что «Омикрон»-штамм может проникнуть в организм через глаза, так как одним из его симптомов является развитие конъюнктивита с последующими головными болями и насморком, передает RT.

По словам Болибока, конъюнктивит при коронавирусе наблюдался с самого начала. «Самый первый случай гибели именно врача был связан заражением таким образом. Это еще описано было в Ухане, при первой вспышке. Самый первый врач, который открыл этот коронавирус, не помню его китайское имя, он как раз заразился через конъюнктиву, так что это не что-то новое», — сказал он в беседе с НСН.

Иммунолог подчеркнул, что крайне высокая скорость распространения штамма «Омикрон» вывела этот способ передачи вируса на новый уровень.

Эксперт отметил, что в европейской культуре предметы и загрязненные руки не рассматривают как основной источник инфекции, поскольку принято мыть руки перед едой, а в Азиатском регионе гигиенические навыки несколько другие.

«Просто сейчас речь идет о том, что даже попадания аэрозоля в незащищенные глаза достаточно, чтобы заразиться. Это отдельно не исследовали, но, скорее всего, в силу крайне высокой заразности «Омикрона» сейчас актуально заражение через глаза. Отсюда идет неэффективность масок, люди соблюдают масочный режим и все такое, но все равно заражаются, потому что глаза открыты. Прививку надо делать, другого выхода нет», — заключил он.

Член консультативного комитета по практике иммунизации и вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине доктор Кэтрин Полинг заявила, что основные симптомы «Омикрон»-штамма — это кашель, заложенность носа, насморк, головная боль и усталость. При этом в отличие от штамма «Дельта» пациенты не теряют вкуса и обоняния.

В тот же день сообщалось, что о наличии штамма коронавируса «Омикрон» у детей могут свидетельствовать семь признаков. Это высокая температура, усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание и кашель.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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