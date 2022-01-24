Две школы и один детсад закрыли из-за COVID-19 в Нижегородской области

В Нижегородской области ряд школ и детских садов отправили учеников и воспитанников по домам в связи с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ.

По данным министерства образования, карантин действует в 172 группах в 140 дошкольных учреждениях, это 2,2% всех групп региона. Из-за коронавируса полностью закрыт один детсад.

На карантин ушли 468 классов в 191 школе, что составляет 3% от всех классов Нижегородской области. Временно перестали работать две общеобразовательные организации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Школьников отправили на дистанционное обучение, отмечает ИА «НьюсНН». В минобре добавили, что переводить все школы на удаленку пока не будут.

Ранее в январе на заседании оперативного штаба Якутии по недопущению распространения COVID-19 обсуждались новые меры, связанные с тем, что за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась. Ученики школ в столице республики переходят на дистанционное обучение. При этом подростки из 9-х и 11-х классов продолжат ходить на занятия. Высокие темпы роста распространения болезни зафиксированы в Якутске. На этот город в среднем приходится 75% заболевших в регионе. Музеи Якутска не принимают посетителей с 21 по 31 января в связи с эпидемиологической ситуацией. Заполняемость кинотеатров сокращена до 50%. До 1 февраля приостановлены показы всех спектаклей.