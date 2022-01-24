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В Кремле прокомментировали рост курса доллара и евро

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За падениями курса валют всегда приходит рост. Сейчас все рынки находятся на стадии глубокого пессимизма. Об этом в понедельник, 24 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рост курса доллара и евро в ходе торгов на бирже.

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«Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных <…> Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу [в мире], и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма», — заявил журналистам Песков.

Он подчеркнул, что «всегда за такими периодами падения приходят периоды роста более или менее стремительного, это нужно прекрасно понимать».

24 января курс евро к 11:20 мск ускорил рост до 0,21%, до 88,05 рубля. К 11:35 мск европейская валюта замедлила рост до 88,03 рубля (+0,18%). Доллар ускорил рост до 1,03%, до 78,22 рубля на 12:10 мск. На 12:06 мск курс американской валюты составил 78,01 рубля.

Финансисты, опрошенные «Известиями», назвали причинами резкого роста курса евро и доллара США информационные вбросы по Украине и геополитическую напряженность.

В западных СМИ периодически появляются сообщения о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого законодатели в США призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном нападении на соседнюю страну. 10 января замглавы российского МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и быть не может быть намерений по нападению на Киев.

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