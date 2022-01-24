Коммунальную аварию на водоводе устранили в Оренбурге

В Оренбурге ликвидировали крупную коммунальную аварию на водоводе на проспекте Гагарина, 23/5. Об этом сообщает городская мэрия.

По данным властей, причиной произошедшего стал резкий перепад температуры. Из-за подвижки грунта металл на водоводе не выдержал и лопнул, пишет ИА «Урал56.ру».

Авария произошла в ночь на 24 января. Подача холодной воды была приостановлена для трех многоквартирных домов и детского сада. В ликвидации утечки были задействованы 10 сотрудников «Росводоканал Оренбург» и пять единиц техники.

В ночь на 24 января коммунальная авария также произошла в Орске в районе ОЗТП. Водоснабжение было приостановлено в 50 многоквартирных и 550 частных домах, 10 объектах социнфраструктуры. Без воды остались более 10 тыс. человек. Региональная прокуратура организовала проверку.