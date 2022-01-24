Проверку организовали по факту крупной коммунальной аварии на водоводе в Орске

В Орске (Оренбургская область) организована проверка по факту крупной коммунальной аварии, в результате которой без воды осталось более 10 тыс. человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла в ночь на 24 января в районе ОЗТП. Водоснабжение было приостановлено в 50 многоквартирных и 550 частных домах, 10 объектах социнфраструктуры.

Причиной произошедшего стала трещина на чугунном водоводе диаметром 700 мм. На месте работают 15 специалистов и шесть единиц спецтехники. Они должны заменить участок шестиметровой стальной трубы, пишет РИА «Оренбуржье».

«Падение давления в системе и увеличение расхода воды зафиксированы еще вчера вечером. Современное оборудование позволило быстро определить направление трубопровода, ночью бригада обходчиков определила точное место порыва. Работы начались, как только рассвело», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Вопрос устранения аварии находится на контроле прокуратуры. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям поставщика услуг, соблюдению нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранению последствий аварии и восстановлению подачи воды потребителям.

Ситуация с ликвидацией аварии находится на контроле правительства Оренбуржья. По поручению губернатора в Орск утром выехал министр строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.