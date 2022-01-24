НАТО отправит в Восточную Европу дополнительные корабли и истребители из Дании и Испании

НАТО направит в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, которое было опубликовано 24 января.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее», — говорится в тексте заявления.

В документе НАТО указано, что Дания направляет в Балтийское море фрегат, а также намерена направить в Литву четыре истребителя F-16. Это делается для поддержки миссии альянса по охране воздушного пространства в регионе.

Кроме того, Испания направит корабли для присоединения к силам НАТО, а также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

«Франция выразила готовность направить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО по охране воздушного пространства в регионе, а также приводят в готовность корабельные и наземные подразделения сил реагирования НАТО», — говорится в опубликованном сообщении.

Также в НАТО отметили, что США рассматривают возможность увеличения военного присутствия в восточной части альянса.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поприветствовал подобное решение союзников.

«Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — отметил он.

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения до 5 тыс. американских военнослужащих, а также кораблей и авиации в странах Прибалтики и Восточной Европы.

Как передает NYT, 22 января высокопоставленные чиновники в Пентагоне предложили президенту несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В частности, специалисты оборонного ведомства предлагают направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих. Уточняется, что их число может быть увеличено в случае эскалации напряженности в регионе. При этом чиновники не рассматривают варианта отправки войск на Украину.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.