Власти Подмосковья рассказали, кто сможет рассчитывать на прибавку к пенсии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки наиболее уязвимых категорий пенсионеров, живущих на минимальное пособие.

Так, в регионе увеличили пенсию для одиноких безработных жителей старше 65 лет. Кроме того, мера поддержки затронет тех, кто в настоящее время получает минимальное пособие в размере 12 700 рублей. Их пенсия будет увеличена до 17 тыс. рублей, отмечает телеканал «360» в понедельник, 24 января.

Всего меры поддержки коснутся 33 тыс. человек, проживающих в Московской области более 10 лет и не имеющих дополнительного дохода, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тыс. рублей», — цитирует Воробьева телеканал «Звезда».

Указанные граждане начнут получать доплату с января, пишет РИАМО. Выплата придет в феврале сразу за два месяца.

20 января зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова 20 января сообщила «Известиям», что верхняя палата российского парламента рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6% неработающим пенсионерам 26 января.

Она выразила уверенность, что Совфед успеет принять соответствующие изменения в январе и уже в феврале российские пенсионеры получат выплаты с учетом индексации на 8,6%.

Ранее в этот же день Государственная дума на заседании единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий неработающим пенсионерам.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.