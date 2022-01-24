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Жителей Сочи предупредили о снеге и грозе

Жителей Сочи предупредили о снеге и грозе 25 января
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В Сочи ожидаются сильный снег и гроза 25 января. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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«По прогнозам синоптиков, в течение суток 25 января 2022 года на территории Сочи ожидаются снег, гроза. На дорогах гололедица. Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В предгорьях ночью и утром местами пройдут сильные осадки», — говорится в сообщении.

Все городские службы работают в усиленном режиме.

Спасатели порекомендовали жителям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от походов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

18 января штормовой ветер в Сочи мешал приземлявшимся самолетам. Высота волн в Черном море достигала нескольких метров. Ветер время от времени сопровождался сильным снегопадом.

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