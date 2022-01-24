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Психолог оценила поведение подозреваемых в убийстве семьи под Омском подростков

Психолог Наумова назвала возможную причину убийства 10-летней девочки вместе с родителями
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Детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в понедельник, 24 января, обсудила с «Известиями» убийство в Омской области супружеской пары и их 10-летней дочери, в котором подозревают двух подростков — дочь убитой женщины и ее парня.

«Подростки идут на такую жесткость обычно из-за обиды, из-за того, что они сделали вывод, что ситуация безвыходная и настолько унизительная, не решаемая, и других путей они не видят. Дело в том, что подростки, они все-таки подвержены гормональному повышенному фону, у них идет перестройка гормональная, и у них еще до конца не сформирована волевая сфера и сложно контролировать себя зачастую», — объяснила она.

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Нередко бывают случаи, как отметила Наумова, когда один воодушевленный обидой, переживающий подросток затеял что-то плохое и может втянуть в него целую группу подростков. При этом последние не обижены и не переживают из-за ситуации, но следуют за лидером, так как подвержены эмоциональному воздействию на фоне недостаточного жизненного опыта, жажды справедливости и ощущения того, что они уже «взрослые».

В данной ситуации провокатором, вероятно, является именно девушка, а юноша, скорее всего, оказался ведомым, допустила психолог.

«Как-то так случилось, что ребенок почувствовал: девочка 14 лет почувствовала себя обиженной, униженной, оскорбленной и не знала, каким образом справиться, и, естественно, она, скорее всего, оказала воздействие на своего молодого человека, потребовала подтверждения любви, и вот он и подтвердил свою любовь. <…> Эмоционально, видимо, он был от нее зависим, он очень боялся ее потерять и был готов на все, судя по всему», — заявила она.

Говоря об убийстве 10-летней девочки с ДЦП, психолог предположила, что ребенок с таким заболеванием получала много внимания мамы, так как ей требовались уход и лечение, и у сестры возникала ревность. На это, по мнению эксперта, указывает тот факт, что шестилетнего брата девушки во время расправы не тронули.

Наумова в заключение посоветовала родителям чаще разговаривать с детьми, при возникновении проблем помогать увидеть ситуацию шире, научить говорить о своих чувствах и переживаниях, а также просить о помощи.

Кроме того, она отметила, что чаще всего на такие преступления, как убийство, способны агрессивные и импульсивные люди, подверженные обидам и частым сменам настроения, и, как правило, в детстве эти взрослые или еще подростки были травмированы и подвергались насилию.

«Мы много раз говорим о том, что нельзя детей ни при каком условии в детстве ни бить никак, ни унижать — ни морально, ни физически, то есть не подвергать ребенка насилию, потому что именно дети подверженные насилию, особенно физическому насилию, они действительно вырастают более жестокими, более хладнокровными», — подчеркнула она.

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Тройное убийство произошло в ночь на 22 января. Тела 38-летнего Романа Б., 35-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида были обнаружены утром этого же дня в одном из домов в селе Юрьевка Омской области. Двое детей — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — убежали к соседям. Как рассказали выжившие дети, дом был открыт. Около 1:20 туда зашел неизвестный мужчина с бородой, одетый в черную одежду и с ножом в руке. Злоумышленник набросился на взрослых. Однако позже выяснилась причастность девочки к преступлению.

23 января она и ее 17-летний парень были задержаны. В этот же день «Известия» сообщили: девочка на допросе призналась, что отчим к ней приставал. На домогательства подросток пожаловалась своему парню Александру С., с которым в итоге вступила в сговор и решила убить мать и отчима.

Управление Следственного комитета (СК) по региону на следующий день сообщило, что подростки сознались в содеянном преступлении, а юноша подробно рассказал о случившемся, а также выдал выкинутый им в сугроб нож — орудие убийства — и свою окровавленную одежду.

По версии следствия, девочка подговорила своего парня убить свою мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье были неприязненные отношения.

Для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Ночью он с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку.

После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, убежала к соседям и рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Она также предоставила полицейским заведомо ложные сведения о внешности якобы вломившегося в дом.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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