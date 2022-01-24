Глава МИД ФРГ призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной»

Нельзя «смешивать» территорию НАТО и Украину. Об этом 24 января заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину. Мы как союз солидарно на стороне Украины, в то же время с оглядкой на нашу собственную союзническую территорию, конечно, мы находимся в солидарности друг к другу. Но нельзя смешивать территорию альянса и Украину», — сказала она журналистам, отвечая на вопрос, может ли Германия, как и США, усилить военное присутствие в Восточной Европе.

Ранее в этот день газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения до 5 тыс. американских военнослужащих, а также кораблей и авиации в странах Прибалтики и Восточной Европы. По информации издания, решение о размещении войск может быть принято в течение недели.

До этого, 21 января, стало известно, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что правительство страны не поддерживает экспорт вооружения из ФРГ на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Тогда же командующий ВМС ФРГ, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что принадлежность Крыма России — «это факт». Его слова вызвали возмущение Киева. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник подчеркнул, что слова Шёнбаха вызвали «глубокое потрясение» в стране, так как украинцы вспомнили об «ужасах нацистской оккупации с этим снисходительным отношением». Кроме того, МИД Украины потребовал от правительства Германии публично опровергнуть высказывания Шёнбаха.

Минобороны ФРГ в свою очередь также не согласились с позицией военного. На следующий день Шёнбах попросил об отставке, глава германского минобороны Кристина Ламбрехт удовлетворила просьбу главкома.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.