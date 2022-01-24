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В Сети появились изображения нового внедорожника Toyota Sequoia

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Японская компания Toyota 26 января представит новое поколение полноразмерного рамного внедорожника Sequoia.

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Как сообщает 24 января Drom, за считаные дни до премьеры в свободном доступе появились фотографии автомобиля без какой-либо маскировочной пленки.

Так, на одном из изображений можно рассмотреть переднюю часть автомобиля: она унифицирована с пикапом Tundra последнего поколения, который выпускается с 2021 года.

Отмечается, что одинаковыми у моделей будут фары, капот и передние крылья, но для внедорожника разработан собственный дизайн бампера и решетки с крупным шестиугольным рисунком. Также новая Sequoia получит светодиодные фонари.

Машину построят на платформе TNGA-F, которую также использует пикап Tundra и внедорожник Land Cruiser 300. Автомобиль получит 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 394 л.с. и десятиступенчатую коробку передач.

Также внедорожник можно будет купить с гибридной установкой, которая включает тот же 3,5-литровый двигатель и электромотор.

20 декабря сообщалось, что Toyota в январе приостановит производство автомобилей на пяти японских заводах из-за нехватки полупроводников. Простой на линиях предприятий будет длиться от двух дней до недели.

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