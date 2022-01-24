Джабаров оценил решение Госдепа США об эвакуации дипломатов из Украины

Складывается впечатление, что США подталкивают Россию к военным действиям против Украины, однако Москва не реагирует на подобные провокации. Об этом в понедельник, 24 января, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя распоряжение Госдепа Соединенных Штатов о начале добровольного отъезда из Украины части американского дипперсонала.

«Складывается впечатление, что американцам очень хочется, чтобы Россия начала военные действия против Украины, как будто подталкивают к этому. <…> Вот такие заявления создают какую-то нервозность. Вроде события никакого нет, а уже надо эвакуироваться. Я думаю, это умышленно сделано, <…> поэтому я думаю, что к этому надо относиться как к череде бессмысленных заявлений, которыми в последнее время очень увлекаются наши западные партнеры», — отметил он.

По словам политика, Соединенные Штаты несколько лет занимались выстраиванием образа России как врага Украины и «главного зла» на европейском континенте. При этом все эти планы рушатся, потому что РФ ни на кого не нападает и размеренно ведет свою жизнь, добавил Джабаров.

Сенатор предположил, что, если исчезнет образ врага, Вашингтон придумает что-то другое. В данной ситуации необходимы «железная выдержка» и спокойствие, которые Россия демонстрирует в последнее время, заключил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Известиями» также увидела «подталкивание» США к эскалации ситуации вокруг Украины.

«Такое ощущение, что США нас уговаривают напасть на Украину, и для нас это удивительно. Но это новости, которые сейчас расходятся по всем американским лентам, агентствам. <…> Американцы же не могут просто так предупреждать своих граждан, рекомендовать им уехать. Поэтому они и имитируют видимость [уже идущих] боевых действий», — подметила она.

Накануне Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, также стоит рассмотреть возможность выезда.

В этот же день Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Также представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ.

При этом в МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это распоряжение странным.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.