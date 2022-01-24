Кабулов назвал фейком сообщения о прибытии в Москву талибов и лидера ополчения

Сообщения СМИ о том, что представители движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и афганского сопротивления якобы прибыли в Москву для участия в переговорах при посредничестве России, являются фейком. Об этом 24 января заявил спецпредставитель РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает ТАСС.

Ранее в этот день телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники сообщил, что якобы представители «Талибана» и противостоящего ему Фронта национального сопротивления (ФНС) прибыли в Москву для участия в двусторонних переговорах при посредничестве России. Как утверждает телеканал, со стороны талибов в консультациях принимают участие зампредседателя временного кабмина Афганистана Абдул Гани Барадар, глава Минобороны Мохаммад Якуб, со стороны ополчения — руководитель ФНС Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех.

До этого, 7 января, сообщалось, что в афганской провинции Панджшер начались вооруженные столкновения между бойцами Фронта национального сопротивления (ФНС) и членами движения «Талибан». Отмечалось, что радикалы под командованием Хамида Хорасани напали на ополченцев в районе Унаба.

1 ноября 2021 года бывший заместитель губернатора северной афганской провинции Панджшер Кабир Васик сообщил о подготовке к возобновлению боевых действий между ФНС и талибами. Он подтвердил, что террористы контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции.

6 сентября 2021 года в некоторых городах Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, прошли акции протеста в поддержку ФНС в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер. Как сообщали СМИ, талибы для разгона демонстраций применяли насилие в отношении участников акций, в том числе женщин, а также препятствовали работе корреспондентов.

В тот же день представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил, что Панджшер якобы перешел под контроль боевиков. По его словам, некоторые ополченцы потерпели поражение в боях, а другие бежали из региона.

Днем позже источник, близкий к движению ополченцев, заявил, что большая часть жителей афганской провинции Панджшер покинула свои дома и направилась в горы. Кроме того, он подтвердил сведения о том, что боевикам удалось захватить офис губернатора Панджшера и мавзолей отца лидера исламского сопротивления Ахмада Масуда.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

В дни вывода войск США из Афганистана в аэропорту Кабула наблюдался хаос. Местные жители пытались попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытались зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падали после взлета.