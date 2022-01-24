Международный видеофестиваль перенесли из Канска в Красноярск

Из Канска в Красноярск в этом году перенесли проведение ХХ Международного Канского видеофестиваля. Он состоится в конце января. Организаторы объяснили это нестабильной эпидемиологической обстановкой.

По словам пресс-секретаря Фонда Михаила Прохорова Варвары Ивановой, фестиваль должен был пройти летом 2021 года, но его перенесли. Чтобы не смешивать в августе этого года юбилейный фестиваль с очередным, решили организовать форум в январе.

Программа мероприятия включает показ 44 фильмов из 22 стран. Откроет фестиваль дилогия Сергея Лобана «Шапито-шоу».

Конкурсную программу разделят на несколько блоков. Это встречи с деятелями искусств, просмотр короткометражек, одержавших победу на фестивалях в Болгарии, Венгрии, Италии и Польше. Также желающие смогут обсудить картины с их авторами, пишет ИА KrasnoyarskMedia.