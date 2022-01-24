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Комитет Госдумы поддержал проект о местном самоуправлении в России

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в России. Об этом 24 января сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

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«Надеюсь, что завтра мы этот закон рассмотрим и примем в первом чтении», — сказал он.

Крашенинников добавил, что в комитет поступило почти 40 отзывов на проект о местном самоуправлении.

«У нас поступило 38 отзывов от субъектов РФ. Отзывы как раз касаются в основном перехода на одноуровневую систему органов местного самоуправления. Коллеги просят детально прописать этот переходный период», — сказал он.

Проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 16 декабря.

Законопроект, в частности, предусматривает установление для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единого пятилетнего срока полномочий. Кроме того, согласно документу, глава субъекта вправе вынести предупреждение и объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей. Также губернатор вправе отстранить мэра от должности.

Авторы проекта отметили, что законопроект позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Как заявила «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Оксана Фадина, нормы, отраженные в законопроекте, станут хорошим управленческим инструментом в государственном секторе с точки зрения мотивации муниципальных управленцев, так как позволят «спрашивать» не только с губернаторов.

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