Названы самые продаваемые пикапы в России в 2021 году

Самым продаваемым новым пикапом на российском рынке в 2021 году стала модель УАЗ «Пикап». Об этом 24 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в 2021 году в России было реализовано 3006 экземпляров модели УАЗ «Пикап», что на 2% меньше, чем в 2020 году. На втором месте находится пикап Toyota Hilux, продажи которого составили 2968 единиц (+15%). Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 с результатом 2365 единиц (+64%).

В топ-5 российского сегмента пикапов по итогам 2021 года также вошли две модели Great Wall, а именно Wingle 7 (964 ед.) и Poer (390 ед.). Продажи остальных новых пикапов в стране в общей сложности составила немногим более 300 автомобилей.

24 декабря сообщалось, что специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какой автомобиль в России является абсолютным лидером по стоимости владения.

Так, на первом месте по стоимости содержания находится Lada Xray. Один километр пробега этого высокого хетчбэка обходится в 7,5 рубля.