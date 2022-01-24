Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве задержали телефонного «террориста»
Экономика
Курс евро поднялся выше 88 рублей
Политика
В Совфеде допустили подготовку США провокации на Украине
Общество
В Подмосковье запустили систему мониторинга усталости водителей такси
Мир
Сотрудники посольства Британии на Украине начали покидать страну
Авто
Российские банки в 2021 году выдали рекордное число автокредитов
Общество
Парковку в Петербурге разрешат оплачивать через «Парковки Москвы»
Мир
В ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению
Мир
Захарова назвала феерическим фейком статью о просьбе КНР не нападать на Украину
Экономика
Зарубежные ретейлеры стали чаще уходить с российского рынка в 2021 году

Названы самые продаваемые пикапы в России в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым продаваемым новым пикапом на российском рынке в 2021 году стала модель УАЗ «Пикап». Об этом 24 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Здесь «Прадо» нет: УАЗ остался без долгожданной новинки
Чем в Ульяновске собираются заменить «буханку»

Так, в 2021 году в России было реализовано 3006 экземпляров модели УАЗ «Пикап», что на 2% меньше, чем в 2020 году. На втором месте находится пикап Toyota Hilux, продажи которого составили 2968 единиц (+15%). Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 с результатом 2365 единиц (+64%).

В топ-5 российского сегмента пикапов по итогам 2021 года также вошли две модели Great Wall, а именно Wingle 7 (964 ед.) и Poer (390 ед.). Продажи остальных новых пикапов в стране в общей сложности составила немногим более 300 автомобилей.

24 декабря сообщалось, что специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какой автомобиль в России является абсолютным лидером по стоимости владения.

Так, на первом месте по стоимости содержания находится Lada Xray. Один километр пробега этого высокого хетчбэка обходится в 7,5 рубля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022