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«Шелковый путь» и «Золото Кагана» разрабатывают проект совместного проведения в 2022 году

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Дирекция проекта «Международное ралли «Шелковый путь», Российская автомобильная федерация и оргкомитет бахи «Золото Кагана» разрабатывают проект совместного проведения в 2022 году астраханского этапа чемпионата России по ралли-рейдам и ралли «Шелковый путь».

Таким образом, по предварительной договоренности, «Золото Кагана» пройдет с 6 по 10 июля по маршруту Астрахань — Грозный. Для заявившихся участников будут действовать те же финансовые условия, установленные на остальных этапах чемпионата России. Ралли «Шелковый путь» в свою очередь отправится дальше через Элисту, Волгоград, Воронеж и финиширует 16 июля на Красной площади в Москве.

Окончательное решение будет принято после подписания договора между РАФ и дирекцией ралли «Шелковый путь», а также после получения согласований от властей субъектов Российской Федерации, по которым пройдет маршрут этапа чемпионата России.

Владимир Чагин, руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь»: «Проекты «Шелковый путь» и «Золото Кагана» много лет связывала тесная дружба, которая в 2022 году получит еще большее развитие. Уверен, что наш накопленный годами международный опыт будет полезен коллегам и даст толчок дальнейшему развитию национальных соревнований».

Виктор Соколов, первый заместитель руководителя проекта «Международное ралли «Шелковый путь»: «На данный момент мы находимся на стадии обсуждения структуры и тонкостей совместного проекта. Надеемся, что скоро все формальности будут улажены и в ближайшее время мы подпишем договор с «Золотом Кагана». Без сомнений, это очень интересная идея».

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