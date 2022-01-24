Факт грубого отношения учителя к третьекласснице проверят в Приангарье

В Нижнеилимском районе Иркутской области департамент образования проводит проверку по факту грубого обращения учителя к третьекласснице на уроке математики. Педагог накричала на девочку за то, что та не принесла на урок циркуль.

Речь идет о Железногорской средней школе № 4. Руководство учебного заведения провело педагогическое расследование инцидента, опрошены педагог, ученики, которые присутствовали на уроке, родители, с которыми дети могли поделиться увиденным.

В итоге факт рукоприкладства не подтвердился, но и дети, и сама учитель согласились с тем, что на ребенка учитель накричал в довольно грубой форме.

Вину учителя определят по итогам проверки. Ее ждет взыскание за нарушения педагогической этики, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), юрисдикция которого распространяется на РФ как на страну–члена Совета Европы, выступил на стороне школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель.