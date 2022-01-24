В Смольном назвали основные направления развития Петербурга на 2022 год

Фокусами для развития промышленности Петербурга в 2022 году станут рынок, кадровый потенциал и технологии. Об этом в беседе с газетой «Деловой Петербург» 24 января рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт–Петербурга Кирилл Соловейчик.

«Если описывать широкими мазками, есть план дальше сфокусироваться на трех направлениях: рынок, кадровый потенциал и технологии», — перечислил он.

В частности, власти Северной столицы намерены стимулировать спрос на промышленную продукцию предприятий города, в том числе с помощью квотирования закупок, отметил Соловейчик.

Также в планы комитета входят вовлечение промышленных предприятий в инфраструктурные проекты и содействие диверсификации.

Представитель Смольного позитивно оценил итоги 2021 года в рамках реализации промышленной политики города на Неве.

«За 2021 год мы сделали большой шаг вперед: в рамках реализации промышленной политики запустили почти все инструменты и стимулы, которые планировали и обсуждали с промышленным сообществом», — сказал собеседник издания.

По его словам, именно усилия профильного комитета помогли промышленности Северной столицы переломить тренд на сокращения инвестиций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»:

«Кирилл Соловейчик: Петербургу нужен фокус на рынок, кадры и технологии».