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Археологический парк построят в центре Сочи

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В центре Сочи хотят обустроить исторический центр и создать археологический парк под открытым небом. Планы обсуждались на заседании градостроительного совета при главе города и городского отделения Русского географического общества.

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Как пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Сочи, рассматривается идея развития исторического ядра города в границах улиц Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе. Эта территория сохранила объекты историко-культурного наследия — остатки крепостной стены форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дачу Воронова, собор Михаила Архангела, казначейство и бывшее здание Индо-Европейского телеграфа.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Семена Вялкина, с этого места начинается градостроительная история Сочи.

В администрации не исключают, что во время строительства будут выявлены другие объекты, обладающие признаками культурного и археологического наследия. Поэтому власти изучают идею создать на этом месте тематический ландшафтный парк — рекреационную историко-культурную зону, перспективную для археологических изысканий. Не исключено создание археологического парка, который может стать интерактивным филиалом Музея истории города-курорта Сочи под открытым небом.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что работы по строительству трассы из Кисловодска в Сочи ведутся, но медленными темпами. По его словам, процесс замедлился на территории Карачаево-Черкесии в горной зоне.

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