В Сочи мужчина застрелил владелицу гостиницы

В ночь на 23 января мужчина проник на территорию частной гостиницы в Лазаревском районе Сочи, которой владела его знакомая, и убил хозяйку заведения. О происшествии в понедельник сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 54-летний мужчина встретил 61-летнюю знакомую на втором этаже гостиницы. Он дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина скончалась на месте.

После этого мужчина, по данным следствия, свел счеты с жизнью.

«В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения преступления. Назначены судебно-медицинские и баллистическая экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК («Убийство»).

В тот же день в Татарстане мужчина убил жену и ее сестру. По данным источника «Известий», 20 января пара расписалась и отмечала это событие в узком кругу. Проводив гостей, супруг вернулся домой, где зарезал молодую жену и ее двоюродную сестру. Также он взломал отцовский сейф, откуда забрал два ружья — «МР-18» и «Хатсан».