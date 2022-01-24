В МИЦ «Известия» пройдет брифинг замначальника ГУОБДД МВД РФ Владимира Кузина

24 января в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится брифинг на тему: «О порядке прохождения технического осмотра транспортных средств и ответственности за управление транспортным средством без диагностической карты».

На вопросы журналистов ответит заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Владимир Викторович Кузин.

Аккредитация возможна только онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.