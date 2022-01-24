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Косачев рассказал об условиях улучшения отношений с Украиной

Зампред Совфеда Косачев: нормализовать отношения между Москвой и Киевом получится только после смены власти на Украине
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О налаживании дружественных связей между Москвой и Киевом можно будет говорить только после того, как на Украине сменится власть, ведущая антироссийскую политику. Такое мнение в понедельник, 24 января, высказал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев в интервью RT.

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«Нормализации отношений с Украиной не будет, пока там у власти находится нынешняя политическая сила. В 2014 году там произошел захват власти определенной политической силой со своим видением будущего Украины — с моноэтническим государством, страной, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем. С этой властью мы никогда ни о чем не договоримся», — заявил Косачев.

Он также отметил, что такой расклад политических сил на Украине выгоден США, притом что американцы не рассматривают Украину как суверенное государство и готовы использовать ее как пешку в собственных интересах. Кроме того, добавил парламентарий, США целенаправленно портят отношения России с соседними странами.

На прошлой неделе, 19 января, Косачев оценил заявление США об угрозе размещения сил России в Белоруссии. По его словам, любые договоренности между Россией и Белоруссией, основанные на конституциях двух государств, «будут предметом их исключительной компетенции, вне зависимости от комментариев третьих стран». При этом он отметил неуместность соответствующего комментария США с учетом того, сколько американского ядерного вооружения размещено в Европе.

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