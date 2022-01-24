Кожный тест на коронавирус прошел доклинические испытания

Кожный тест на коронавирус, разработанный в России, прошел доклинические испытания. «КоронаДерм PS» создан в НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора. Анализ позволит делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации. Тест работает по аналогии с реакцией Манту, сообщает телеканал «Известия». Инъекция содержит антигены к SARS-CoV-2. Результат можно оценивать через 72 часа. Положительный тест указывает на наличие клеточного иммунитета. Отрицательный результат означает, что нужно вакцинироваться. Сейчас разработчики «КоронаДерм PS» ждут разрешения Минздрава на проведение клинических испытаний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.