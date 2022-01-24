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До 20 т увеличили грузоподъемность зимника через реку Яну на Колыме

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Грузоподъемность ледовой переправы через реку Яну в Магаданской области увеличена до 20 т. Речь идет об участке дороги Магадан — Магаданное — Талон.

Решение принято по результатам технического освидетельствования, которое провели специалисты Центра Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Магаданской области совместно с представителями дорожно-эксплуатационного предприятия.

Замеры показали, что толщина льда в этом месте достаточна для того, чтобы выдержать вес транспорта в 20 т, пишет ИА MagadanMedia.

Переправа на реке Яне, впадающей в Охотское море, продолжала работать до декабря. Причина — аномально теплая погода. Обычно переправу закрывают в середине ноября из-за сложной ледовой обстановки, и жители сел колымского Заречья остаются отрезанными от мира примерно на три недели.

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