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В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с бойкотом матчей болельщиками

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Футбольный клуб «Спартак» знает о позиции фанатских объединений по поводу бойкота матчей из-за Fan ID. Об этом в понедельник, 24 января, заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

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«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды», — сказал он «Спорт-Экспресс».

Зеленов отметил, что болельщики имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме.

Фанаты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» 24 января приняли решения бойкотировать матчи чемпионата России по футболу и любых других турниров, на которые можно будет попасть только при оформлении Fan ID.

Болельщики «Спартака» отметили, что отказываются «принимать навязываемые правила» и бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона.

В свою очередь фанты «Зенита» назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными».

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков.

Поправки были внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

Для получения паспорта болельщику необходимо оформить заявку на портале госуслуг. При этом обжаловать отказ в выдаче паспорта болельщика либо решение о приостановке его действия можно будет в судебном порядке.

Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.

16 ноября в Госдуме подчеркнули, что данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

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